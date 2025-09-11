PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtmissachtung

Mannheim (ots)

Am Mittwochvormittag verursachte ein 43-jähriger Ford-Fahrer im Stadtteil Neckarstadt einen Unfall, als er die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin missachtete.

Gegen 09:45 Uhr fuhr der 43-Jährige mit seinem Auto entlang der Pettenkoferstraße in Richtung Maybachstraße. Beim Linksabbiegen in die Maybachstraße nahm er einer 51-jährigen Opel-Fahrerin, die auf der Maybachstraße in Richtung Max-Joseph-Straße unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit dem Opel zusammen.

Durch die Kollision im Einmündungsbereich erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Eine rettungsdienstliche Behandlung vor Ort erschien nicht notwendig. Der Zusammenstoß hatte zur Folge, dass die komplette Fahrzeugfront des Ford sowie der vordere rechte Kotflügel des Opel stark beschädigt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei knapp 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen wurde die Unfallstelle gesperrt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

    Heidelberg (ots) - An der Straßenbahn-Endhaltestelle "Kirchheim Friedhof" besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft am Mittwochabend eine Straßenbahn in Form von Schriftzügen. Als sich eine Straßenbahnfahrerin in der Zeit zwischen 23:26 Uhr und 23:33 Uhr kurzzeitig von der Straßenbahn entfernte, nutzten die Täter oder Täterinnen die Situation, um den

    Mannheim (ots) - Am Mittwochnachmittag um 17:50 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Radfahrer den Fahrradweg der Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Rheinau. Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer ebenfalls den Fahrradweg, jedoch verbotswidrig in Fahrtrichtung Lindenhof. An einer Engstelle übersah der Unbekannte den 41-Jährigen, woraufhin es zu einem

