POL-MA: Heidelberg: Straßenbahn mit Graffiti besprüht - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

An der Straßenbahn-Endhaltestelle "Kirchheim Friedhof" besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft am Mittwochabend eine Straßenbahn in Form von Schriftzügen.

Als sich eine Straßenbahnfahrerin in der Zeit zwischen 23:26 Uhr und 23:33 Uhr kurzzeitig von der Straßenbahn entfernte, nutzten die Täter oder Täterinnen die Situation, um den hinteren Teil der Straßenbahn zu beschmieren. Die Schmiererei erstreckte sich auf die zwei hinteren Abteile mit einer Länge von ca. 10 Metern. Die Höhe des hierdurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Straßenbahnfahrerin konnte beim Verlassen der Straßenbahn beobachten, wie sich Jugendliche kurz vor der Tat an der Haltestelle aufhielten und eine Kamera aufstellten. Ob diese jedoch im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Erste Videoaufzeichnungen konnten bereits gesichert werden und werden derzeit ausgewertet.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Tel.: 06221/1857-0, zu melden.

