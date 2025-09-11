Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sitzbank auf Friedhof entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag, zu einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitraum, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft eine unbefestigte Sitzbank von einem Friedhof im Krautgartenweg. Die Sitzbank stand auf einem speziell hierfür angefertigten Bereich vor einem Familiengrab. Der Diebstahlschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.:0621 /48971 beim Polizeiposten Seckenheim (08 Uhr bis 16 Uhr) oder beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

