Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim, Knittelsheim - Geschwindigkeitskontrollen

Rülzheim, Knittelsheim (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr in der mittleren Ortsstraße in Rülzheim im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Hördt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hierbei konnten keine Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt werden. Insgesamt neun Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurden bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Hauptstraße in Knittelsheim festgestellt. Der Spitzenreiter wurde mit 46 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell