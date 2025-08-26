PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fußgänger bei Unfall in Wilhelmshaven verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) kam es gegen 06:15 Uhr auf der Peterstraße in Höhe der Mitscherlichstraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn, als er von einem in Richtung stadtauswärts fahrenden schwarzen Mercedes Kombi erfasst wurde. Der Fußgänger erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort . Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 09:27

    POL-WHV: Trecker und Stallung in Waddewarden in Brand geraten

    Waddewarden (ots) - Am Montagnachmittag (25.08.2025) ging gegen 15:52 Uhr bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei die Meldung über einen möglichen Gebäudebrand im Ortsteil Waddewarden ein. Vor Ort stellten die alarmierten Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden Trecker sowie eine im Frontbereich brennende Stallung fest. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich rund 50 Kälber in dem Gebäude, die jedoch ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 09:24

    POL-WHV: Einbruch in Grundschule in Varel

    Varel (ots) - Zwischen Freitagabend (22.08.2025, 18:00 Uhr) und Montagmorgen (25.08.2025, 06:20 Uhr) kam es an der Grundschule in der Oldenburger Straße zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Innenhof der Schule auf bislang unbekannte Weise betreten. Dort beschädigten Unbekannte die untere Holzfüllung einer Klassentür so stark, dass ein Einstieg möglich war. Aus einem Lehrerpult wurde Bargeld ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:43

    POL-WHV: Hundebiss in Wilhelmshaven - Ermittlungsverfahren eingeleitet

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montagmorgen (25.08.2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 08:34 Uhr in der Flutstraße zu einem Vorfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer beim Trennen zweier Hunde in die rechte Hand gebissen. Die Hunde des Beschuldigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt unbeaufsichtigt. Das Opfer erlitt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren