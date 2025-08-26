Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fußgänger bei Unfall in Wilhelmshaven verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) kam es gegen 06:15 Uhr auf der Peterstraße in Höhe der Mitscherlichstraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn, als er von einem in Richtung stadtauswärts fahrenden schwarzen Mercedes Kombi erfasst wurde. Der Fußgänger erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort . Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell