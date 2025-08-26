Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Grundschule in Varel

Varel (ots)

Zwischen Freitagabend (22.08.2025, 18:00 Uhr) und Montagmorgen (25.08.2025, 06:20 Uhr) kam es an der Grundschule in der Oldenburger Straße zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Innenhof der Schule auf bislang unbekannte Weise betreten. Dort beschädigten Unbekannte die untere Holzfüllung einer Klassentür so stark, dass ein Einstieg möglich war. Aus einem Lehrerpult wurde Bargeld entwendet. Zudem stellten die eingesetzten Kräfte an einem Fenster der Frontfassade Hebelmarken fest.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

