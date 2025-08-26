PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss in Wilhelmshaven - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen (25.08.2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 08:34 Uhr in der Flutstraße zu einem Vorfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer beim Trennen zweier Hunde in die rechte Hand gebissen. Die Hunde des Beschuldigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt unbeaufsichtigt. Das Opfer erlitt Verletzungen an der Hand.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

