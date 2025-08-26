Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss in Wilhelmshaven - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen (25.08.2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 08:34 Uhr in der Flutstraße zu einem Vorfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer beim Trennen zweier Hunde in die rechte Hand gebissen. Die Hunde des Beschuldigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt unbeaufsichtigt. Das Opfer erlitt Verletzungen an der Hand.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell