Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Hundebiss in Wilhelmshaven - Ermittlungsverfahren eingeleitet
Wilhelmshaven (ots)
Am Montagmorgen (25.08.2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 08:34 Uhr in der Flutstraße zu einem Vorfall, bei dem eine Person verletzt wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer beim Trennen zweier Hunde in die rechte Hand gebissen. Die Hunde des Beschuldigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt unbeaufsichtigt. Das Opfer erlitt Verletzungen an der Hand.
Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.
