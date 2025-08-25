Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Varel

Varel (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) kam es gegen 18:25 Uhr in einem Imbiss in der Neuen Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte und bedrohte ein Kunde im Rahmen einer Essensbestellung die anwesenden Mitarbeiter. In der Folge wurde der Mann von mehreren Personen geschlagen und erlitt Verletzungen im Kopfbereich.

Der Verletzte wurde medizinisch versorgt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell