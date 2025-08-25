PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Varel

Varel (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) kam es gegen 18:25 Uhr in einem Imbiss in der Neuen Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte und bedrohte ein Kunde im Rahmen einer Essensbestellung die anwesenden Mitarbeiter. In der Folge wurde der Mann von mehreren Personen geschlagen und erlitt Verletzungen im Kopfbereich.

Der Verletzte wurde medizinisch versorgt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:01

    POL-WHV: Räuberische Erpressung im Kurpark Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag (24.08.2025) kam es gegen 15:00 Uhr im Kurpark bei der Musikmuschel zu einer räuberischen Erpressung. Nach bisherigen Erkenntnissen traf sich ein 15-jähriger Jugendlicher dort mit einer ihm aus der Schule bekannten Schülerin. Unmittelbar nach dem Eintreffen wurde er von zwei weiteren jugendlichen Tätern angesprochen, in ein Gebüsch gedrängt und dort attackiert. Einer der Täter (15 ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:52

    POL-WHV: Friedliche Versammlung in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag (24.08.2025) fand in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Valoisplatz eine ordnungsgemäß angemeldete und genehmigte Versammlung mit rund 120 Teilnehmenden statt. Die Veranstaltung verlief unter der Präsentation von Flaggen, Transparenten und Bannern im Rahmen der gemachten Auflagen grundsätzlich störungsfrei und friedlich. Kurz vor Ende der Versammlung machte ein Mann durch ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 12:15

    POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 22.08.-24.08.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Freitag, 22.08.2025 Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Wilhelmshaven - Am Freitagabend um kurz vor 18.00 Uhr kommt es an der Kreuzung Mitscherlichstraße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 45-jährige fuhr bei angezeigtem Rotlicht mit ihrem Fahrrad über die Bahnhofstraße. Von rechts nähert sich eine 23-jährige Wilhelmshavenerin mit ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren