PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Saalfeld (ots)

Am Freitag, gegen 23.00 Uhr, befuhr der 42-jährige Fahrer eines PKW die B85 von Rudolstadt in Richtung Saalfeld. Trotzdem hinter ihm ein Streifenwagen fuhr, überholte der Mann bei unklarer Verkehrslage und durchzogener Sperrlinie, einen vor ihm fahrenden PKW. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser Kontrolle versuchte sich der Mann vorerst durch Flucht zu entziehen. Bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte er einen vor ihm fahrenden LKW ebenfalls trotz unklarer Verkehrslag und Sperrlinie. Letztendlich konnte das Fahrzeug dann in Saalfeld gestoppt und kontrolliert werden. Der mit dem 42-Jährigen durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:36

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

    Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Am Freitag, gegen 12.15 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades den Weg aus Richtung Dorndorf kommend in Richtung Partschefeld. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem haltenden PKW. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 22:54

    LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Hirschberg (ots) - Ein 60-Jähriger wurde am 24.08.2025 gegen 04:05 Uhr in der Lobensteiner Straße in Hirschberg mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein entzogen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 22:47

    LPI-SLF: Frontalzusammenstoß in Langenorla

    Langenorla (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 24.08.2025 gegen 18:40 Uhr auf der L1108 in der Ortslage Langenorla. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Pkw die Ortslage aus Richtung Orlamünde kommend in Richtung Pößneck. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford zusammen. Durch die Wucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren