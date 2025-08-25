Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Saalfeld (ots)

Am Freitag, gegen 23.00 Uhr, befuhr der 42-jährige Fahrer eines PKW die B85 von Rudolstadt in Richtung Saalfeld. Trotzdem hinter ihm ein Streifenwagen fuhr, überholte der Mann bei unklarer Verkehrslage und durchzogener Sperrlinie, einen vor ihm fahrenden PKW. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser Kontrolle versuchte sich der Mann vorerst durch Flucht zu entziehen. Bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte er einen vor ihm fahrenden LKW ebenfalls trotz unklarer Verkehrslag und Sperrlinie. Letztendlich konnte das Fahrzeug dann in Saalfeld gestoppt und kontrolliert werden. Der mit dem 42-Jährigen durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

