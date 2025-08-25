Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer
Uhlstädt-Kirchhasel (ots)
Am Freitag, gegen 12.15 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades den Weg aus Richtung Dorndorf kommend in Richtung Partschefeld. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem haltenden PKW. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
