Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Freitag, gegen 12.15 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades den Weg aus Richtung Dorndorf kommend in Richtung Partschefeld. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem haltenden PKW. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

