POL-OG: Haslach - Glück im Unglück: Sattelzug zerstört Fußgängerampel

Haslach (ots)

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines großen Schaustellerfahrzeugs am Samstagmorgen. Der 43-Jährige befuhr gegen 7:15 Uhr die B33 in Haslach, um am Zwetschgenfest in Bühl teilnehmen zu können. Aufgrund mangelhafter Ladungssicherung löste sich während der Fahrt im Bereich der "Hausacher Straße/Im Mühlengrün" ein mehrere Quadratmeter großes Verkleidungsteil des tonnenschweren Fahrgeschäftes und schwenkte wie eine Schnittkante nach links in Richtung Gegenfahrbahn aus. Hierdurch wurde der Mast einer Lichtzeichenanlage, die sich auf einer dortigen Verkehrsinsel zwischen den Fahrstreifen befand, auf einer Höhe von etwa einem Meter vollständig abgerissen. Das Verkleidungsteil war nach bisherigen Erkenntnissen unzureichend und bei der Beförderung unzulässig mit nur einer einzelnen Schraube gesichert, welche sich gelöst hatte Der Schaden am Fahrgeschäft sowie der Lichtzeichenanlage wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Den 43-jährigen Fahrzeugführer und Eigentümer des Fahrgeschäftes erwartet überdies eine erhebliche Geldbuße. Bei der anschließenden Unfallaufnahme und Überprüfung des neuwertigen Schaustellerfahrzeugs wurden weitere erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung festgestellt und vor Ort behoben.

