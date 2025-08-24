Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß in Langenorla

Langenorla (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 24.08.2025 gegen 18:40 Uhr auf der L1108 in der Ortslage Langenorla. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Pkw die Ortslage aus Richtung Orlamünde kommend in Richtung Pößneck. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 69-Jährigen in den Straßengraben geschleudert. Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des Pkw Ford wurden ebenfalls verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L1108 war für die Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden gesperrt, ein Unfallgutachter kam zum Einsatz.

