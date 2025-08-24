PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bürgerbüro der AFD beschädigt

Neustadt an der Orla (ots)

In der Nacht vom 23.08.2025 auf den 24.08.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AFD in der Ernst-Thälmann-Str. in Neustadt an der Orla. Bislang unbekannte Täter warfen hier Steine gegen zwei Schaufensterscheiben des Büros, welche dadurch erheblich beschädigt wurden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
  • 24.08.2025 – 10:34

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Polizei sucht beteiligte Kinder

    Sonneberg (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 07:59 Uhr, ereignete sich in der Oberlinder Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Eine 10-jährige Grundschülerin befuhr mit ihrem Fahrrad den rechten Gehweg stadteinwärts. Auf Höhe der Bahnüberführung liefen ihr nach bisherigen Erkenntnissen zwei Kinder entgegen. Aus bislang ungeklärten ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 07:51

    LPI-SLF: Mehrere Liter Diesel entwendet

    Sonneberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in Sonneberg mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Hierzu begaben sie sich auf das Firmengelände eines Logistikunternehmens im Gewerbegebiet Malmerz und zapften mehrere Lkw's an. Dabei kam auch der firmeneigene Gabelstapler zum Einsatz. Die PI Sonneberg nahm die Ermittlungen auf und prüft vorhandene Videoaufzeichnungen. Zugleich bittet sie ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 05:13

    LPI-SLF: Polizeieinsatz in Saalburg-Ebersdorf

    Saalburg-Ebersdorf (ots) - Am Abend des 22.08. kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Saalburg-Ebersdorf auf Grund einer Bedrohungslage durch einen 37-jährigen Deutschen. Zunächst bedrohte der Mann eine Gruppe von Jugendlichen mittels eines Golfschlägers und schlug damit einen der Jugendlichen gegen den Oberkörper. Einen weiteren Schlag gegen den Kopf konnte der Jugendliche ausweichen. In der Folge ...

    mehr
