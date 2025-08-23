Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeieinsatz in Saalburg-Ebersdorf

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am Abend des 22.08. kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Saalburg-Ebersdorf auf Grund einer Bedrohungslage durch einen 37-jährigen Deutschen. Zunächst bedrohte der Mann eine Gruppe von Jugendlichen mittels eines Golfschlägers und schlug damit einen der Jugendlichen gegen den Oberkörper. Einen weiteren Schlag gegen den Kopf konnte der Jugendliche ausweichen. In der Folge verbarrikadierte sich der Täter in seinem Wohnhaus und drohte mit der Inbrandsetzung dessen. Eintreffende Polizeibeamte wurden von ihm mit Gegenständen aus seinem Fenster beworfen. Auf Grund der Einschätzung einer psychischen Ausnahmesituation und der Unberechenbarkeit des Mannes, kamen Spezialeinsatzkräfte der Thüringer Polizei zum Einsatz. Letztendlich konnte der Mann durch eine taktische Gesprächsführung dazu bewegt werden, sich aus dem Haus zu begeben. Dort wurde er in Gewahrsam genommen. Nach Vorstellung beim Sozial-psychiatrischen Dienst wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

