Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Wiederholten Schmierereien im Stadtgebiet Lauscha

Lauscha (ots)

Seit mehreren Wochen häufen sich Sachbeschädigungen durch Graffiti und andere, jeglicher Formen der Kunst entbehrenden, Schmierereien.

Neben Fahrzeugen, Spielgeräten, Hauswänden und -dächern, Gartenhäusern sowie Verteilerkästen der TEN GmbH und der Telekom wurden auch Bushaltestellen, Verkehrszeichen und eine Hangbefestigung mittels Farbe beschmiert oder durch das Aufbringen von Aufklebern verschandelt.

Auffällig oft werden Logos Thüringer Fußballvereine verwendet.

Bei einer Stadt der Größe, Einwohnerzahl und Bürgergemeinschaft Lauschas scheint es unwahrscheinlich, dass derartige Taten gänzlich unbemerkt geschehen. Die entstehenden Kosten der Beseitigung solcher Schmierereien müssen alle Mitbürgerinnen und Mitbürger tragen, weshalb die Polizei um sachdienliche Zeugenhinweise zur Ermittlung der Täter bittet.

Selbst minderjährige oder sonstig schuldunfähige Verursacher können unter bestimmten Umständen zur Kasse gebeten werden, weshalb es jedermanns Anliegen sein sollte, vorhandenes Wissen mit der Polizei zu teilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 22.08.2025 – 11:04

    LPI-SLF: Frontalzusammenstoß auf der B 281

    B281/ Neustadt an der Orla (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kurz vor 16 Uhr die Bundesstraße 281 von Pößneck in Richtung Neustadt an der Orla. In einer Rechtskurve kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sich Fahrzeugteile, die ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:00

    LPI-SLF: Radfahrerin kollidiert mit geparktem Pkw

    Krölpa (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Trannrodaer Straße in Kröpa zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Radfahrerin befuhr die abschüssige Fahrbahn und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrrad. In der Folge kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Nissan. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:59

    LPI-SLF: Unfall mit drei Pkw

    Sonneberg (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es gegen Mittag in der Unteren Marktstraße in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 66-jährigen Fahrerin zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit dem Pkw einer 51-Jährigen. Bei dem ...

    mehr
