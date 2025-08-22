Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Wiederholten Schmierereien im Stadtgebiet Lauscha

Lauscha (ots)

Seit mehreren Wochen häufen sich Sachbeschädigungen durch Graffiti und andere, jeglicher Formen der Kunst entbehrenden, Schmierereien.

Neben Fahrzeugen, Spielgeräten, Hauswänden und -dächern, Gartenhäusern sowie Verteilerkästen der TEN GmbH und der Telekom wurden auch Bushaltestellen, Verkehrszeichen und eine Hangbefestigung mittels Farbe beschmiert oder durch das Aufbringen von Aufklebern verschandelt.

Auffällig oft werden Logos Thüringer Fußballvereine verwendet.

Bei einer Stadt der Größe, Einwohnerzahl und Bürgergemeinschaft Lauschas scheint es unwahrscheinlich, dass derartige Taten gänzlich unbemerkt geschehen. Die entstehenden Kosten der Beseitigung solcher Schmierereien müssen alle Mitbürgerinnen und Mitbürger tragen, weshalb die Polizei um sachdienliche Zeugenhinweise zur Ermittlung der Täter bittet.

Selbst minderjährige oder sonstig schuldunfähige Verursacher können unter bestimmten Umständen zur Kasse gebeten werden, weshalb es jedermanns Anliegen sein sollte, vorhandenes Wissen mit der Polizei zu teilen.

