Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß auf der B 281

B281/ Neustadt an der Orla (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kurz vor 16 Uhr die Bundesstraße 281 von Pößneck in Richtung Neustadt an der Orla.

In einer Rechtskurve kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sich Fahrzeugteile, die einen nachfolgenden Pkw beschädigten.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sowohl der 21-Jährige als auch der 61-jährige Unfallgegner wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

