Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Liter Diesel entwendet

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in Sonneberg mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Hierzu begaben sie sich auf das Firmengelände eines Logistikunternehmens im Gewerbegebiet Malmerz und zapften mehrere Lkw's an. Dabei kam auch der firmeneigene Gabelstapler zum Einsatz. Die PI Sonneberg nahm die Ermittlungen auf und prüft vorhandene Videoaufzeichnungen. Zugleich bittet sie um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, welche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

