Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Polizei sucht beteiligte Kinder

Sonneberg (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:59 Uhr, ereignete sich in der Oberlinder Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Eine 10-jährige Grundschülerin befuhr mit ihrem Fahrrad den rechten Gehweg stadteinwärts. Auf Höhe der Bahnüberführung liefen ihr nach bisherigen Erkenntnissen zwei Kinder entgegen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es dabei zur Berührung zwischen einem der Schüler und der Radfahrerin. In der Folge stürzte das Mädchen auf die Fahrbahn und kollidierte seitlich mit einem Pkw. Dank ihres Fahrradhelmes erlitt die Schülerin nur leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden. Die beiden beteiligten Kinder setzten nach kurzer Anwesenheit und nach Einschreiten der Ersthelfer ihren Weg zur Schule fort, ihre Identität ist bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Sonneberg bittet daher um Hinweise: Wer kann Angaben zu den beiden Schülern machen, die zur Unfallzeit dort unterwegs waren? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03675/875-0 zu melden.

