Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - schwerer Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Schermbeck (ots)

Am 13.06.2025 gegen 23:35h kam es in Schermbeck auf der B58, in Höhe der Ortslage Damm, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 63-Jähriger Radfahrer aus Dorsten tödlich verletzt wurde. Ein 34-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Kleintransporter die B58, aus Schermbeck kommend, in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe der Ortslage Damm kollidierte der Kleintransporter mit einem 63-jährigen Radfahrer, der sich aus bisher ungeklärter Ursache, auf der Fahrspur des Kleintransporters befand. Der 63-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, so dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Aufnahmeteam der Polizei hinzugezogen. Die B58 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell