POL-WES: Kamp-Lintfort - Täter stehlen Schmuck und Geld - Zeugen gesucht

Moers (ots) - Am Donnerstag um 18.15 Uhr beobachteten Polizeibeamte, wie drei Kleinkrafträder sich in der Nähe der Kreuzung Am Schürmannshütt/Zum Schürmannsgraben ein verbotenes Kfz-Rennen lieferten. Als die Beamten mit ihrem Fahrzeug den Kleinkrafträdern folgten, versuchten die Kradfahrer zu flüchten. Dabei fuhren sie so waghalsig, dass es fast zu einem ...

mehr