Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach verbotenem Kfz-Rennen

Moers (ots)

Am Donnerstag um 18.15 Uhr beobachteten Polizeibeamte, wie drei Kleinkrafträder sich in der Nähe der Kreuzung Am Schürmannshütt/Zum Schürmannsgraben ein verbotenes Kfz-Rennen lieferten.

Als die Beamten mit ihrem Fahrzeug den Kleinkrafträdern folgten, versuchten die Kradfahrer zu flüchten. Dabei fuhren sie so waghalsig, dass es fast zu einem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen kam. Auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Straße Am Schürmannshütt stellten die Beamten einen Fahrer, der dort zu Fuß lief.

Die Einsatzkräfte brachten den 17-jährigen Alpener und seinen Beifahrer - ein 17-jähriger Kamp-Lintforter - zur Polizeiwache Süd in Moers. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer keine passende Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorlegen konnte.

Die beiden 17-Jährigen wurden auf der Wache ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht die beiden Fahrer, die flüchteten. Einer der Motoroller-Fahrer ist circa 15 bis 18 Jahre alt und hat schwarze, zur Seite gegelte Haare. Der andere junge Mann ist korpulent und trug einen Helm.

Zeugen richten ihre Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

DF (Ref.-Nr. 250612-1845)

