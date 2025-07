Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Giftköder beim Lerchenweg (26.07.2025)

Donaueschingen (ots)

An einem Fußweg von der Straße "Lerchenweg" in Richtung Eichendorffstraße hat ein Unbekannter Giftköder ausgelegt. Mit Erdnussbutter präpariertes Schneckenkorn ist dabei einem Hund fast zum Verhängnis geworden. Er musste nach dem Verzehr tierärztlich behandelt werden. Im Anschluss an die Spurensicherung wurde der Giftköder vernichtet. Es ist jedoch möglich, dass an dem Fußweg noch weitere Köder liegen. Die Polizei rät Tierbesitzern in der Nähe des Weges besonders auf ihr Tier zu achten. Hinweise zum Täter - der sich nach dem Tierschutzgesetz strafbar macht - nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.

