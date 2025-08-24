PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hirschberg (ots)

Ein 60-Jähriger wurde am 24.08.2025 gegen 04:05 Uhr in der Lobensteiner Straße in Hirschberg mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein entzogen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

