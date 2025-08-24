LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Neustadt an der Orla (ots) - In der Nacht vom 23.08.2025 auf den 24.08.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AFD in der Ernst-Thälmann-Str. in Neustadt an der Orla. Bislang unbekannte Täter warfen hier Steine gegen zwei Schaufensterscheiben des Büros, welche dadurch erheblich beschädigt wurden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die PI Saale-Orla ...

