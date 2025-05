Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (153/2025) Bad Sachsa: Unbekannte beschmieren Wohnmobil und Garagentor in Steina mit blauer Sprühfarbe

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ortsteil Steina, Bad Sachsaer Straße Nacht zu Ostersonntag, 20. April 2025

BAD SACHSA (jk) - Im Bad Sachsaer Ortsteil Steina (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum 20. April (Ostersonntag) ein Wohnmobil und das Garagentor der Freiwilligen Feuerwehr mit hellblauer Sprühfarbe beschmiert. Beide Taten ereigneten sich an der Bad Sachsaer Straße.

Das betroffene Wohnmobil wurden gleich an mehreren Stellen beschmiert. Es war auf einem Parkplatz vor dem Glasmuseum abgestellt.

Die Garage der Feuerwehr befindet sich gegenüber vom Museum. Es entstand ein Gesamtschadens in Höhe von geschätzt etwa 600 Euro.

Von den Sachbeschädigern fehlt bislang jede Spur. Am Samstag (19.04.25) fand auf dem Sportplatz in Steina das Osterfeuer statt. Da die Farbschmierereien entlang des Wegs vom Osterfeuerplatz in die Ortsmitte begangen wurden, hofft die Polizei Bad Sachsa auf Zeugen, die den oder die Täter vielleicht beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise werden unter der 05523/952 79-0 entgegengenommen.

