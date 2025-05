Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: Pol-GÖ: (152/2025)A7 Rtg. Hannover: Vollsperrung aufgrund eines LKW-Brandes

Göttingen (ots)

Autobahn 7 Richtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-West

Northeim (jk): Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Sattelzug auf der Autobahn 7, kurz vor der Anschlussstelle Northeim West in Richtung Hannover in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt, eine Ableitung wurde an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg eingerichtet.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell