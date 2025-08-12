PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Scooterfahrt mit Folgen

Bingen Dietersheim (ots)

Am 12.08.2025 gegen 14:32 Uhr fällt einer Streifenwagenbesatzung der PI Bingen eine männliche Person auf einem E-Scooter auf. Diese befährt die L400 aus Richtung Bingen Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Gensingen. Die Streife entschließt sich zu einer Verkehrskontrolle. Beim 17-jährigen Fahrzeugführer können Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Im Verlauf der Kontrolle gibt der Heranwachsende zu, vor zwei Tagen, einen Joint geraucht zu haben. Die Aussage kann durch einen Drogenschnelltest bestätigt werden. Im Anschluss an die Verkehrskontrolle wird der betroffene Fahrzeugführer auf hiesige Dienststelle zwecks Blutentnahme verbracht. Auch wird die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

