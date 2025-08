POL-PIBIN: E-Scooter Fahrt endet mit Blutprobe

Bingen (ots) - Am Samstag, den 02.08.2025, gegen 16:24 Uhr erreicht die Polizei Bingen die Mitteilung über einen Verkehrsunfall mit möglichem Personenschaden in der Schmittstraße in der Binger Innenstadt. Vor Ort stellt sich heraus, dass ein PKW in die Schaufensterscheibe eines ansässigen Geschäftes gefahren ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 84-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug die Gaustraße aus ...

