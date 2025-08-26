PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erpressung im Wangerland

Wangerland (ots)

Am Montagmorgen (25.08.2025) kam es im Wangerland zu einem polizeilichen Einsatz wegen des Verdachts der Erpressung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde einem Geschädigten aus dem persönlichen Umfeld eine Geldforderung in Höhe von 55.555 Euro gestellt. Für den Fall, dass die geforderte Summe nicht in den frühen Morgenstunden in einem in Tettens abgestellten Pkw hinterlegt werde, drohte die Beschuldigte mit der Veröffentlichung privater Bilder.

Nach erfolgter Übergabe startete die Beschuldigte ihr Fahrzeug und entfernte sich in Richtung Wiefels. Sie konnte kurze Zeit später gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Durchsuchung des Pkw stellten die Einsatzkräfte unter anderem Betäubungsmittel, ein Messer sowie Bildmaterial sicher. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Beweismittel beschlagnahmt werden. Die 39-jährige Beschuldigte aus Jever wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft - mangels Vorliegens eines Haftgrundes - nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

