Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brennende Waldhütte, Tragehilfe und Abraumverbrennung
Breckerfeld (ots)

Datum:		16.08.2025/
Uhrzeit:	05:03 Uhr/
Dauer:		ca. 4,5 Stunden/
Einsatzstelle:	Sommerhagen/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe 
Zurstraße/ Kreis-Feuerwehrzentrale EN/ Feuerwehr Hagen/ 
Rettungsdienst/ Polizei/

Bericht (hb): Am frühen Samstagmorgen wurden die Feuerwehren aus 
Hagen und Breckerfeld zu einem vermeintlichen Waldbrand mit unklarer 
Ortsangabe im Bereich Bühren alarmiert.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte aus Hagen fanden im Bereich 
Sommerhagen auf Breckerfelder Stadtgebiet eine brennende Waldhütte 
mit Anbau vor, die zu diesem Zeitpunkt von 6 Personen genutzt wurde.
Diese waren aufgrund von Brandgeräuschen wach geworden und 
unternahmen noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche, 
ohne Erfolg. Eine der Personen verletzte sich leicht am Kopf und 
wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hagen Dahl leiteten erste 
Löschmaßnahmen ein. Die eintreffenden Einheiten aus Breckerfeld, 
Delle und Zurstraße übernahmen den Aufbau der Wasserversorgung über 
eine etwa 400 Meter lange Schlauchleitung zum nächstgelegenen 
Hydranten und die Einrichtung eines Pendelverkehrs mit zwei 
Löschfahrzeugen, um an der mit Großfahrzeugen schwer erreichbaren 
Einsatzstelle ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben.

Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz 
eingesetzt, die schlussendlich eine Ausbreitung auf das Waldgebiet 
verhindern konnten. Die Waldhütte mit Anbau wurden bei dem Brand 
vollständig zerstört.
Die Kreis-Feuerwehrzentrale des Ennepe-Ruhr-Kreises war zum Austausch
der Atemschutzgeräte ebenfalls vor Ort.

Die Brandursachenermittlung liegt in der Zuständigkeit der ebenfalls 
vor Ort anwesenden Polizei.

Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete dieser Einsatz 
nach etwa viereinhalb Stunden. Danach wurden Fahrzeuge und 
Gerätschaften wieder einsatzbereit gemacht.

Ein großer Dank gilt den beteiligten Einsatzkräften aus Hagen für die
überaus sehr gute Zusammenarbeit.

Parallel zu dem Brandeinsatz war der Löschzug Breckerfeld zur 
Unterstützung des Rettungsdienstes in der Wiesenstraße im Einsatz.
Hier musste ein Patient schonend aus dem ersten Obergeschoß zum 
Rettungswagen transportiert werden.

Bereits am Freitagabend war der Löschzug Breckerfeld nach Epscheid 
alarmiert worden. Ein Anrufer meldete eine starke Rauchentwicklung in
Richtung Epscheider Mühle.
An der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass Gartenabfälle auf einer
Freifläche verbrannt wurden. Der Betreiber wurde im Hinblick auf die 
derzeitige Wetterlage aufgefordert, das Feuer zu löschen. Eine 
Nachkontrolle mittels Wärmebildkamera ergab unkritische Temperaturen,
sodass der Einsatz beendet werden konnte.

Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
