Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trecker und Stallung in Waddewarden in Brand geraten

Waddewarden (ots)

Am Montagnachmittag (25.08.2025) ging gegen 15:52 Uhr bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei die Meldung über einen möglichen Gebäudebrand im Ortsteil Waddewarden ein.

Vor Ort stellten die alarmierten Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden Trecker sowie eine im Frontbereich brennende Stallung fest. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich rund 50 Kälber in dem Gebäude, die jedoch vollständig und wohlbehalten ins Freie geführt werden konnten.

Ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wohnbereich konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Warfer Straße in Höhe Am Leeghamm in nördlicher Richtung kurzfristig gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

