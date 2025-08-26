PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trecker und Stallung in Waddewarden in Brand geraten

Waddewarden (ots)

Am Montagnachmittag (25.08.2025) ging gegen 15:52 Uhr bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei die Meldung über einen möglichen Gebäudebrand im Ortsteil Waddewarden ein.

Vor Ort stellten die alarmierten Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden Trecker sowie eine im Frontbereich brennende Stallung fest. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich rund 50 Kälber in dem Gebäude, die jedoch vollständig und wohlbehalten ins Freie geführt werden konnten.

Ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wohnbereich konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Warfer Straße in Höhe Am Leeghamm in nördlicher Richtung kurzfristig gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 26.08.2025 – 09:24

    POL-WHV: Einbruch in Grundschule in Varel

    Varel (ots) - Zwischen Freitagabend (22.08.2025, 18:00 Uhr) und Montagmorgen (25.08.2025, 06:20 Uhr) kam es an der Grundschule in der Oldenburger Straße zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Innenhof der Schule auf bislang unbekannte Weise betreten. Dort beschädigten Unbekannte die untere Holzfüllung einer Klassentür so stark, dass ein Einstieg möglich war. Aus einem Lehrerpult wurde Bargeld ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:43

    POL-WHV: Hundebiss in Wilhelmshaven - Ermittlungsverfahren eingeleitet

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montagmorgen (25.08.2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 08:34 Uhr in der Flutstraße zu einem Vorfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer beim Trennen zweier Hunde in die rechte Hand gebissen. Die Hunde des Beschuldigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt unbeaufsichtigt. Das Opfer erlitt ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:26

    POL-WHV: Erpressung im Wangerland

    Wangerland (ots) - Am Montagmorgen (25.08.2025) kam es im Wangerland zu einem polizeilichen Einsatz wegen des Verdachts der Erpressung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde einem Geschädigten aus dem persönlichen Umfeld eine Geldforderung in Höhe von 55.555 Euro gestellt. Für den Fall, dass die geforderte Summe nicht in den frühen Morgenstunden in einem in Tettens abgestellten Pkw hinterlegt werde, drohte die Beschuldigte mit der Veröffentlichung privater Bilder. Nach ...

    mehr
