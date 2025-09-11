Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Mannheim (ots)

Eine 78-Jährige Frau wurde am Mittwochmittag in Mannheim von einem falschen Bankmitarbeiter um knapp 13.000 Euro betrogen.

Die Frau erhielt gegen 13:15 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Unter dem Vorwand, es habe Unregelmäßigkeiten auf dem Bankkonto gegeben, erlangte er an die Zugangsdaten für das Konto der 78-Jährigen. Der Unbekannte wies sie im weiteren Verlauf an, ein Programm zur Fernsteuerung ihres Online-Banking-Zugangs auf ihrem Computer zu installieren. Ihm war es auf diese Weise möglich Geld in Höhe von knapp 13.000 Euro auf ein anderes Konto zu transferieren, welche die geschädigte Frau durch Nennung der generierten TAN auf ihrem Mobiltelefon zudem autorisierte.

Nachdem der Betrug aufgefallen war, verständigte sie die Polizei. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Die Polizei rät generell bei überraschenden Anrufen:

- Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen Sie nach dem Namen des Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am besten auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben auf ihrer Plausibilität! - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder Vertrauten. - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen oder andere sensible Daten geht. Diese sollten erst nach genauer Prüfung weitergegeben werden. - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Präventionshinweise können Themenbezogen unter folgendem Link nachgelesen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell