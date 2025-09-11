PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Mannheim (ots)

Eine 78-Jährige Frau wurde am Mittwochmittag in Mannheim von einem falschen Bankmitarbeiter um knapp 13.000 Euro betrogen.

Die Frau erhielt gegen 13:15 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Unter dem Vorwand, es habe Unregelmäßigkeiten auf dem Bankkonto gegeben, erlangte er an die Zugangsdaten für das Konto der 78-Jährigen. Der Unbekannte wies sie im weiteren Verlauf an, ein Programm zur Fernsteuerung ihres Online-Banking-Zugangs auf ihrem Computer zu installieren. Ihm war es auf diese Weise möglich Geld in Höhe von knapp 13.000 Euro auf ein anderes Konto zu transferieren, welche die geschädigte Frau durch Nennung der generierten TAN auf ihrem Mobiltelefon zudem autorisierte.

Nachdem der Betrug aufgefallen war, verständigte sie die Polizei. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Die Polizei rät generell bei überraschenden Anrufen:

   - Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen 
     drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen Sie nach dem Namen 
     des Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am 
     besten auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später 
     zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben auf ihrer 
     Plausibilität!
   - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder 
     Vertrauten.
   - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- 
     oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen
     oder andere sensible Daten geht. Diese sollten erst nach genauer
     Prüfung weitergegeben werden.
   - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. 
     Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können 
     Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine 
     Betrugsmasche handelt.

Präventionshinweise können Themenbezogen unter folgendem Link nachgelesen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 14:03

    POL-MA: Mannheim: Sitzbank auf Friedhof entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag und Montag, zu einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitraum, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft eine unbefestigte Sitzbank von einem Friedhof im Krautgartenweg. Die Sitzbank stand auf einem speziell hierfür angefertigten Bereich vor einem Familiengrab. Der Diebstahlschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:08

    POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß in der Fußgängerzone - eine Person leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einer Straßenbahn am Mittwochmittag in der Mannheimer Innenstadt wurde eine 54-jährige Frau leicht verletzt. Ein 39-jähriger Mann war gegen 12.20 Uhr mit einem Transporter in der Straße zwischen den Quadraten O 6 und O 7 von den Kapuzinerplanken in Richtung Planken unterwegs. Beim Linksabbiegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren