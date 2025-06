Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchtes Tötungsdelikt in Trier - Tatverdächtiger festgenommen

Trier (ots)

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Trierer Saarstraße am vergangenen Sonntagabend, 25. Mai, wurde der flüchtige Tatverdächtige festgenommen. Der 43-jährige Verdächtige, der sich seit der Tat auf der Flucht befand, konnte im Rahmen der Ermittlungen in den Niederlanden lokalisiert und dort durch die örtliche Polizei festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Trier hat die Auslieferung des Beschuldigten beantragt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

