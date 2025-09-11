PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachschaden durch Kollision zweier Autos nach Missachtung des Rotlichts

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Kurfürsten-Anlage zur Kleinschmidtstraße ein Unfall, bei dem zwei Autofahrer beteiligt waren.

Ein 79-jähriger Fiat-Fahrer fuhr gegen 13:45 Uhr entlang der Straße Kurfürsten-Anlage in Richtung Adenauerplatz. An der Kreuzung zur Kleinschmidtstraße fuhr er, ersten Unfallermittlungen zufolge, trotz Rotlicht zeigender Ampel weiter geradeaus und kollidierte mit dem Mercedes-Benz eines 56-Jährigen. Dieser war zuvor auf der Kurfürsten-Anlage in entgegengesetzter Richtung unterwegs und bog nach links in die Kleinschmidtstraße ab, als sein Fahrzeug von dem Fiat an der vorderen Stoßstange erfasst wurde. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beträgt etwa 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

