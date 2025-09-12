Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit Verletzten und hohem Schaden

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag war 68-Jähriger mit seinem Nissan auf der L 637 in Richtung Edingen unterwegs. Um kurz nach 14:30 Uhr musste er an der Einmündung zur Maaßstraße an einer roten Ampel halten. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 45-Jähriger mit einem Mercedes aus Unachtsamkeit auf den vor ihm befindlichen Nissan auf. Durch die Wucht der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der 68-Jährige als auch eine 43-jährige Mitfahrerin des Mercedes leicht verletzt. Die Frau kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand mit 30.000 Euro ein hoher Sachschaden. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Süd

