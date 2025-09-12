Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unterboden eines Linienbusses durch Poller beschädigt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr überfuhr ein 47-jähriger Busfahrer im Harbigweg einen elektrisch abgesenkten Poller, welcher aus bislang unbekannter Ursache frühzeitig wieder hochfuhr und dadurch den Unterboden des noch darüber befindlichen Busses beschädigte. Durch die Kollision wurde weder der Fahrer noch im Bus befindliche Fahrgäste verletzt. Der Elektrobus war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell