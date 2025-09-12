Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einkaufswagen als Grill missbraucht - Zeugenaufruf

ein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte missbrauchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Walldorf einen Einkaufswagen als Grill und beschädigten ihn hierdurch.

Gegen 22.30 Uhr wurde das Polizeirevier Wiesloch darüber informiert, dass unter der Brücke über die L 723 in Höhe der Straße Walzrute ein kleines Feuer gemeldet wurde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife wurde dort tatsächlich ein Lagerfeuer vorgefunden. Ein Einkaufswagen war zu einer provisorischen Feuerstelle umfunktioniert worden und im Wageninneren waren Holzscheite ausgelegt und entzündet worden. Das Feuer konnte von den Polizeibeamten mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Der Einkaufswagen war durch die Flammen jedoch mutwillig beschädigt worden. Die Schadenhöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell