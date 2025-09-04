Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnung vor Betrugsmasche mit billigem Heizöl, Unfall in Nürtingen

Reutlingen (ots)

Günstiges Heizöl? - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Landkreise Reutlingen/Esslingen/Tübingen/Zollernalbkreis:

Die Polizei warnt vor Kriminellen, die aktuell verstärkt mit vermeintlich günstigen Angeboten für Heizöl und anderen Brennstoffen Verbraucher in die Falle locken. Auf der Suche nach Heizöl landen Verbraucher oft auf Internet-Portalen, bei denen es sich um sog. Fakeshops handelt. Kurz nach der Bestellung werden die Käufer aufgefordert, Vorkasse zu leisten oder es kommen plötzlich horrende Lieferkosten zum Kaufbetrag hinzu. Das Ergebnis ist bei fast allen Szenarien dasselbe: Das Geld wurde bezahlt, das Heizöl wird nicht geliefert und der vermeintliche Verkäufer ist nicht mehr zu erreichen. So erging es in den letzten Tagen mehreren Geschädigten aus dem Zollernalbkreis, die Heizöl bei einem angeblichen Internet-Anbieter orderten. Wenig später erhielten sie einen Anruf, mit der Aufforderung, hohe Anzahlungen oder gar den kompletten Kaufpreis vorab zu überweisen angeblich, um vereinbarte Liefertermine einhalten zu können. In keinem Fall wurde Öl geliefert und das Geld ließ sich nicht mehr zurückbuchen. Die Polizei rät beim Kauf von Heizöl, aber auch von Holzpellets oder Brennholz bei Internet-Shops, unbedingt folgende Punkte zu beachten:

- Seien Sie bei auffällig günstigen Angeboten im Internet misstrauisch - Höchste Vorsicht ist geboten, wenn als Zahlungsart ausschließlich Vorkasse möglich ist! Im Zweifel sind geleistete Zahlungen unwiederbringlich verloren. - Lassen Sie sich nicht durch ein vermeintlich günstiges Angebot unter Druck setzen. - Prüfen Sie die Seriosität des Anbieters und alle Angaben zum Verkauf genau:

Gibt es mehrere Zahlungsarten? Ist ein Impressum vorhanden? Sind Lieferbedingungen und Kosten ausreichend dargestellt? Gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen und darin Hinweise zum möglichen Widerruf? Oft weichen die Internet-/E-Mail-Adressen der Fakeshops absichtlich nur ganz geringfügig von echten, seriösen Anbietern ab. In diesem Zusammenhang können Sie auf den Seiten der Verbraucherzentrale, unter www.verbraucherzentrale.de, Verkaufsportale durch sog. Fakeshop-Finder überprüfen. (cw)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Oberboihinger Straße in Nürtingen ereignet. Eine 19-Jährige war kurz nach sieben Uhr auf der Hochwiesenstraße von der B 313 herkommend unterwegs und wollte die Oberboihinger Straße geradeaus in Richtung Krankenhaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Nissan einer 56 Jahre alten Frau, die in Richtung Zizishausen unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass die 56-Jährige im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Zudem war ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf zirka 13.000 Euro. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb. (ms)

