FW Stuttgart: Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshaus überflutet

Stuttgart (ots)

- Defekte Frischwasserleitung sorgt für vollgelaufene Tiefgarage

- Wasser muss aufwendig abgepumpt werden

Ein Anrufer meldete am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr einen größeren Wasserschaden in einer Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Paulinenstraße in Stuttgart-West. Auf einer Fläche von rund 500 m² stand das Wasser auf einer Höhe von ca. 30 cm.

Durch den Einsatz von sieben Pumpen und einem Wassersauger konnte das Wasser aus dem 2. Untergeschoss gepumpt werden. Ein angrenzender Kellerraum musste durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Ursächlich für den Wasserschaden war vermutlich eine defekte Wasserleitung im Gebäude.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 30 Einsatzkräften und sechs Einsatzfahrzeugen bis 12:30 Uhr im Einsatz.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Leitungsdienst, zwei Löschfahrzeuge

Feuer- und Rettungswache 5: Gerätewagen-Logistik Freiwillige Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Botnang: Löschfahrzeug

