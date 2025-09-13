Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Sankt Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6116837, kam es am 13.09.2025 um 02:30 Uhr in Sankt Ilgen im Pfalzgrafenweg/Karolingerallee zu einem Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand der PKW, VW nahezu im Vollbrand. Dieser konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr schnell gelöscht werden und ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben geparkten PKW konnte verhindert werden. Da das Fahrzeug nahezu komplett ausbrannte, entstand ein Schaden von ca. 7.000,- Euro. Laut Feuerwehr wird als Brandursache ein technischer Defekt angenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

