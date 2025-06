Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Weingenuss ans Steuer - 61-jährige verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es kurz nach 01:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Mauer zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrzeugführerin zunächst flüchtig ging. Eine am Bahnhof Mauer in einem Einsatz befindliche Streifenwagenbesatzung konnte zu diesem Zeitpunkt einen lauten Knall wahrnehmen. Als der Ursache des Knalls nachgegangen wurde, konnte festgestellt werden, dass ein Geländer am dortigen Bahnübergang stark beschädigt wurde. Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf eine Kollision mit einem PKW hindeuteten. Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug, konnte kurz vor 02:00 Uhr ein fahrender Suzuki Swift festgestellt werden, dessen Beschädigungen mit dem Unfallgeschehen übereinstimmten. Als das Fahrzeug angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden sollte, missachtete die Fahrzeugführerin zunächst die Anhaltezeichen der Polizei. Erst nachdem das Fahrzeug überholt und eine Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden wurde, blieb die Fahrzeugführerin stehen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der 61-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein entsprechender Atemalkoholtest vor Ort, konnte oder wollte die Beschuldigte nicht ordnungsgemäß durchführen. Sie wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich die 61-Jährige am Abend des Vorfalls bei einer Bekannten aufgehalten hatte und dort laut einem Zeugen den ein oder anderen Wein getrunken hatte. Wann der gemütlichen "Mädelsabend" zur nächtlichen "Spritztour" wurde, blieb dabei unklar. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 6.000,- Euro. Gegen die Frau wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

