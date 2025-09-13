PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Sankt Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Karolingerallee in Sankt Ilgen, da dort ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen hierdurch verletzt worden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 13:26

    POL-MA: Heidelberg: Unbekannte sprühen mit Pfefferspray in Linienbus - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr waren drei bislang unbekannte männliche Personen in der Straßenbahnlinie 26 Höhe Bergheimer Straße unterwegs, als sie mit Pfefferspray hantierten und dieses im Innenraum der Bahn versprühten. Hierbei wurden zwei unbeteiligte Fahrgäste leicht verletzt, sodass Rettungskräfte alarmiert wurden. Eine ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:28

    POL-MA: Mannheim: Einbrecher stehlen Champagner - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein Zeuge ging in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau an der Sparkassenallee spazieren. Dabei bemerkte er gegen 00:30 Uhr, dass die Eingangstüre zu einem Restaurant im Bereich der U-Halle aufgebrochen worden war. Zwei Männer, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, sprach er auf den mutmaßlichen Einbruch an. Diese behaupteten, dass sie Mitarbeiter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren