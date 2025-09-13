POL-MA: Leimen/Sankt Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Karolingerallee in Sankt Ilgen, da dort ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen hierdurch verletzt worden. Es wird nachberichtet.
