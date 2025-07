LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Sonneberg (ots) - In der Nacht vom 09.07.2025 bis 10.07.2025 entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Gebäude in Sonneberg in der Johann-Nicol-Dorst-Straße ca. 4 Meter Kupferfallrohr. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0178414 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 03675 8750 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr