Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, befuhr die 38-jährige Radfahrerin in Rudolstadt den Radweg in der Oststraße. Hier beabsichtigte der 56-jährige Fahrer eines PKW auf die Oststraße aufzufahren und übersah dabei die vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Diese kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

