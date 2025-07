Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schockanruf leider erfolgreich

Sonneberg (ots)

Im Bereich Sonneberg kam es am gestrigen Tag erneut zu mehreren sogenannten Schockanrufen, bei welchen den Geschädigten vorgetäuscht wird, dass sich ein Familienmitglied in einem Notfall befindet und Geld benötigt wird. In einem der Fälle waren die Täter leider erfolgreich. Eine ältere Dame wurde so um mehrere tausend Euro gebracht. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche und bittet Angehörige, besonders ältere Familienmitglieder, über die Vorgehensweisen der Täter zu informieren.

