Unterwellenborn (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 13.20 Uhr, wurde die 37-jährige Fahrerin eines PKW in Unterwellenborn in der Maxhüttenstraße einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der PKW nicht zugelassen ist, weiterhin ist die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrererlaubnis. Der mit ihr durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. ...

