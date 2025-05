POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Unfall gesucht

Laar (ots) - Am Montagabend kam es gegen 18:58 Uhr in einer Lackiererei in Laar am Timmerweg zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete sich ein Papiertuch, das mit Silikonentferner getränkt war, während Reinigungsarbeiten an einer Baggerhaube durchgeführt wurden. Das Feuer griff in der Folge auf weitere Teile der Lackiererei über. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle ...

mehr