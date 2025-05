POL-EL: Bad Bentheim - Auseinandersetzung auf Schulgelände

Meppen (ots) - Zwischen Samstag, dem 24. Mai, 13:00 Uhr, und Sonntag, dem 25. Mai 2025, 12:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Küchenstudio an der Straße Schützenhof in Meppen. Bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie ein Fenster zum Büroraum einschlugen. Im Inneren öffneten sie mehrere Kassen und entwendete Bargeld in Höhe. Es entstand ein Sachschaden in ...

mehr