Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 21:12 Uhr an der Kreuzung Reidweg / Breitgasse in Schriesheim zu einem Verkehrsunfall.

Eine 30-jährige Fahrerin eines Kia war auf der B3 in Fahrtrichtung Schriesheim unterwegs und wollte nach links in die Breitgasse abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache eine 19-jährige Rollerfahrerin, die die Kreuzung passierte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Rollerfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell