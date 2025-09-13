PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 21:12 Uhr an der Kreuzung Reidweg / Breitgasse in Schriesheim zu einem Verkehrsunfall.

Eine 30-jährige Fahrerin eines Kia war auf der B3 in Fahrtrichtung Schriesheim unterwegs und wollte nach links in die Breitgasse abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache eine 19-jährige Rollerfahrerin, die die Kreuzung passierte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Rollerfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Gizem Boz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 07:36

    POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Radfahrer mit 1,78 Promille gestoppt

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:37 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen 31-jährigen Radfahrer in der Eppelheimer Straße in Fahrtrichtung Eppelheim. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, als er ihnen an der Kreuzung zum Storchenweg in starken Schlangenlinien auf dem Radweg entgegenkam und ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 04:25

    POL-MA: Leimen/Sankt Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - Pressemitteilung Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6116837, kam es am 13.09.2025 um 02:30 Uhr in Sankt Ilgen im Pfalzgrafenweg/Karolingerallee zu einem Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand der PKW, VW nahezu im Vollbrand. Dieser konnte durch ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 02:44

    POL-MA: Leimen/Sankt Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - Pressemitteilung Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Karolingerallee in Sankt Ilgen, da dort ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen hierdurch verletzt worden. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren