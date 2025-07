Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1392 - Mann vor Ertrinken gerettet

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Samstag (26.07.2025) kam es am Autobahnsee zu einem Badeunfall. Ein Mann wurde dabei verletzt. Gegen 19.00 Uhr befand sich ein 23-Jähriger zusammen mit mehreren Bekannten am Autobahnsee. Der Mann badete in dem See und ging nach bisherigem Stand unvermittelt unter. Seine Begleiter reagierten und kamen dem Mann zur Hilfe. Sie brachten den 23-Jährigen ans Ufer, wo sie ihn schließlich - erfolgreich - reanimierten. Parallel wurde der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die medizinischen Folgen des Vorfalls sind derzeit noch nicht absehbar.

