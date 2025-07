Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1389 - Polizei bewahrt 19-Jährigen vor Konsequenzen

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am heutigen Sonntag (27.07.2025) bewahrten Polizeibeamte einen 19-Jährigen in der Friedberger Straße vor einer Fahrt mit Folgen. Gegen 02.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 19-Jähriger auf, als er mit seinem Smartphone einen E-Scooter freischalten wollte. Die Beamten sprachen den Mann an. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Nach eindringlicher Belehrung entschied sich der Mann, nun doch zu Fuß nach Hause zu laufen. Auf Grund des absoluten Alkoholverbots für Fahranfänger unter 21 Jahren hätte eine Fahrt ernsthafte Folgen für den jungen Mann gehabt. So musste er nur in dieser Nacht und nicht für mehrere Monate zu Fuß laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell